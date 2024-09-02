Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская магистраль обновила к учебному году корпоративные образовательные учреждения и развивает новые форматы профориентации

2024-09-02 09:42
Свердловская железная дорога обновила учебную и материально-техническую базу корпоративных образовательных учреждений. К сентябрю в детских садах и лицее проведены ремонты, обновлены инженерные системы. Разработаны новые форматы и программы профориентации.

Детские сады РЖД в Екатеринбурге, Перми и других городах в границах Свердловской магистрали посещают более 1,7 тыс. детей. В Екатеринбурге с сентября начнется реализация проекта «Техно-ШАГ». Ребята в игровой форме будут изучать азы практического программирования. Этот модуль дополнит существующую образовательную платформу «Технодетки», целью которой является приобщение дошколят к инженерно-технической и научно-исследовательской деятельности. Среди основных ее направлений – 3D-моделирование, робототехника, электроника, конструирование макетов зданий, сооружений и транспортных средств. После тестирования в Екатеринбурге внедрение программы «Техно-ШАГ» планируется начать и в других корпоративных детских садах.

В «РЖД лицее № 3» в Екатеринбурге за парты сядут 700 ребят, в том числе 58 кадетов. Помимо общеобразовательной программы, воспитанники кадетских классов углубленно изучают математику, физику, информатику и другие технические дисциплины. Большое внимание уделяется дополнительным модулям, направленным на развитие инженерного творчества, креативного мышления, выработку навыков командной работы. В рамках образовательного процесса осуществляется тесное взаимодействие со Свердловской детской железной дорогой, технопарком «Кванториум», Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС) и подразделениями РЖД.

К 2024/2025 учебному году в «РЖД лицее № 3» кабинеты физики и информатики укомплектовали современным лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебными пособиями.

В рамках федеральной программы «Страна железных дорог» более 460 учащихся будут посещать дополнительные занятия в РЖД-классах в опорных школах. На Свердловской магистрали в профориентационном проекте участвуют 10 учебных заведений в Екатеринбурге, Перми, Каменске-Уральском, Березниках, Серове, Артемовском, Алапаевске, Богдановиче, Сысерти и Талице. К новому учебному году в опорных школах СвЖД оборудовала современные физические лаборатории, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

