В Республике Татарстан на перегоне Тюрлема – Свияжск начнется капитальный ремонт железнодорожного пути

16:22

Капитальные ремонтные работы на железнодорожном участке Тюрлема – Свияжск (Республика Татарстан) начнут проводиться с 12 сентября 2024 года. Там будет осуществляться модернизация пути с использованием новых материалов. Из-за этого в период с 12 сентября по 15 ноября 2024 года вносятся изменения в график движения поездов дальнего следования на Горьковской железной дороге.

Так, отправление фирменного поезда № 1 «Премиум» сообщением Казань – Москва из столицы Республики Татарстан будет осуществляться на 37 минут раньше – в 19:23.

Изменится время отправления и прибытия в пути следования на некоторые станции Горьковской магистрали поездов:

№ 23 Казань – Москва;

№ 25 Ижевск – Москва;

№ 26 Москва – Ижевск;

№ 51 Ижевск – Нижний Новгород;

№ 53 Чебоксары – Москва;

№ 55 Екатеринбург – Москва;

№ 56 Москва – Екатеринбург;

№ 57 Йошкар-Ола – Москва;

№ 58 Москва – Йошкар-Ола;

№ 71 Чебоксары – Москва;

№ 133 Казань – Санкт-Петербург;

№ 147 Казань – Москва;

№ 149 Казань – Москва;

№ 376 Пенза 1 – Казань;

№ 523 Екатеринбург – Имеретинский Курорт.

Дополнительную информацию об изменениях в расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.