В Республике Татарстан на перегоне Тюрлема – Свияжск начнется капитальный ремонт железнодорожного пути

2024-09-03 16:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Капитальные ремонтные работы на железнодорожном участке Тюрлема – Свияжск (Республика Татарстан) начнут проводиться с 12 сентября 2024 года. Там будет осуществляться модернизация пути с использованием новых материалов. Из-за этого в период с 12 сентября по 15 ноября 2024 года вносятся изменения в график движения поездов дальнего следования на Горьковской железной дороге.

Так, отправление фирменного поезда № 1 «Премиум» сообщением Казань – Москва из столицы Республики Татарстан будет осуществляться на 37 минут раньше – в 19:23.

Изменится время отправления и прибытия в пути следования на некоторые станции Горьковской магистрали поездов:

  • № 23 Казань – Москва;
  • № 25 Ижевск – Москва;
  • № 26 Москва – Ижевск;
  • № 51 Ижевск – Нижний Новгород;
  • № 53 Чебоксары – Москва;
  • № 55 Екатеринбург – Москва;
  • № 56 Москва – Екатеринбург;
  • № 57 Йошкар-Ола – Москва;
  • № 58 Москва – Йошкар-Ола;
  • № 71 Чебоксары – Москва;
  • № 133 Казань – Санкт-Петербург;
  • № 147 Казань – Москва;
  • № 149 Казань – Москва;
  • № 376 Пенза 1 – Казань;
  • № 523 Екатеринбург – Имеретинский Курорт.

Дополнительную информацию об изменениях в расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

