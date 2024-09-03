Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Горьковской железной дороге с начала года составила более 17,7 млн тонн

2024-09-03 14:33
Погрузка на Горьковской железной дороге в январе-августе 2024 года составила более 17,7 млн тонн, что на 8,7% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

За 8 месяцев в том числе погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 5,3 млн тонн (-19,5% к январю-августу 2023 года);
  • лесных грузов – 1,8 млн тонн (+1,5%);
  • черных металлов – 1,6 млн тонн (-4%);
  • цемента – 1,4 млн тонн (-22,4%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,36 млн тонн (на том же уровне);
  • химикатов и соды – 977 тыс. тонн (+7,9%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 974 тыс. тонн (-3,2%);
  • строительных грузов – 731 тыс. тонн (-3,9%);
  • лома черных металлов – 539 тыс. тонн (-24,3%);
  • зерна – 396 тыс. тонн (+0,7%);
  • кокса – 395,6 тыс. тонн (-1,3%).

Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте. Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

