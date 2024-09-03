В железнодорожные учебные заведения Омска поступило более 1,5 тыс. студентов

14:08

В 2024 году в омские железнодорожные учебные заведения поступило более 1,5 тыс. выпускников школ. По программам высшего и среднего специального образования студенты будут учиться в Омском государственном университете путей сообщения и Омском техникуме железнодорожного транспорта. По целевой квоте на все формы и уровни образования зачислено 107 человек.

ОмГУПС является партнером Западно-Сибирской железной дороги по целевой подготовке специалистов. Это одно из старейших высших учебных заведений Сибири. Его появление связано с началом строительства Транссибирской железнодорожной магистрали, вызвавшего потребность в квалифицированных специалистах, которые были необходимы для ее эксплуатации и освоения природных ресурсов Сибири.

В настоящее время ОмГУПС – один из ведущих транспортных вузов России. В 6 институтах, на 25 кафедрах, в 2 структурных подразделениях среднего профессионального образования осуществляется подготовка и переподготовка по 8 специальностям, 23 направлениям бакалавриата и 14 направлениям магистратуры, охватывающим широкий спектр образовательных программ высшего образования, а также по 8 специальностям среднего профессионального образования.

Для обеспечения качественного учебного процесса в университете создана необходимая материальная база: учебно-научные комплексы с современным оборудованием, компьютерные классы, уникальные учебные установки в лабораториях университета, полигон действующей железнодорожной техники, базовые кафедры на предприятиях ОАО «РЖД», библиотека, 7 учебных корпусов, 8 общежитий, спорткомплекс, комбинат питания, студенческий учебный центр, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.