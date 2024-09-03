Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Школьникам Хакасии напомнили о правилах безопасности на железной дороге

2024-09-03 12:09
Школьникам Хакасии напомнили о правилах безопасности на железной дороге
Красноярские железнодорожники провели для школьников Абакана интерактивный урок безопасности «Вагон знаний». Профилактическое мероприятие, участниками которого стали старшеклассники абаканских школ №№ 10 и 11, расположенных рядом с магистралью, организовали в вагоне охраны труда КрасЖД, оборудованном учебными тренажерами и видеомониторами.

На мероприятии состоялся диалог с ребятами о правилах поведения на объектах транспорта. Ребятам рассказали, почему железная дорога является зоной повышенной опасности и какие правила нужно соблюдать. Многие из них впервые узнали, что машинист не сможет остановить поезд мгновенно. Даже при экстренном торможении состав до полной остановки проедет еще около 1 км, поэтому переходить пути перед приближающимся поездом категорически запрещено. Железнодорожники также объяснили детям, почему нельзя пересекать путь в наушниках: в этом случае можно не услышать поезд.

Особое внимание было уделено тяжести травм при контакте с электрической сетью: старшеклассникам с помощью видеороликов продемонстрировали, что подниматься на вагоны и опоры контактной сети с напряжением в 27,5 тыс. вольт смертельно опасно.

Школьники разгадывали ребусы и определяли, кто из персонажей нарушает правила, а для закрепления знаний им раздали памятки по безопасности. Кроме того, они побывали на открытой площадке Абаканского музея истории КрасЖД, где увидели экспонаты железнодорожной техники разных времен и узнали интересные факты о магистрали.

Интерактивный урок стал частью масштабной профилактической акции «Уступи дорогу поездам», которая продлится на КрасЖД до 30 сентября. Акция направлена на предотвращение транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Она включает в себя познавательные экскурсии для детей и подростков на объекты магистрали, детские конкурсы и викторины на знание правил, профилактические рейды и уроки безопасности. Так, в ближайшие дни участниками интерактивного урока «Вагон знаний» станут старшеклассники из поселка Аскиз (Республика Хакасия).

Отметим, что за последние 6 лет уровень детского травматизма на железной дороге в Хакасии снизился в 3 раза. В 2024 году в регионе происшествий с несовершеннолетними не было, но из-за нарушения требований безопасности травмы, несовместимые с жизнью, получили трое взрослых.

Главной причиной несчастных случаев остается переход через пути перед приближающимся составом.

Красноярская магистраль просит граждан быть предельно осторожными на железной дороге: соблюдайте простые правила безопасного поведения и подавайте хороший пример детям, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

