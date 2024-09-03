Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 4,3%

2024-09-03 12:02
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Почти 27 млн пассажиров было отправлено с вокзалов и станций Горьковской железной дороги за январь-август 2024 года (+4,3% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – почти 6,4 млн (+4,9%), в пригородном сообщении – более 20,6 млн (+4,1%).

Пассажирооборот за 8 месяцев 2024 года составил почти 7,5 млрд пасс.-км (+7%), в том числе в дальнем следовании – 6,5 млрд пасс.-км (+6,9%), в пригородном сообщении – 973 млн пасс.-км (+7,6%).

В августе 2024 года на Горьковской железной дороге отправлено более 4 млн пассажиров (+1,5% к августу 2023 года), в том числе более 1 млн – в дальнем следовании (на том же уровне) и почти 3 млн – в пригородном сообщении (+2,1%).

Пассажирооборот в августе составил почти 1,3 млрд пасс.-км (+2,1%), в том числе в дальнем следовании – более 1,1 млрд пасс.-км (+1,9%), в пригородном сообщении – 142 млн пасс.-км (+4,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

