Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Свердловской железной дороге за 8 месяцев 2024 года составила 93,2 млн тонн

2024-09-03 11:56
Погрузка на Свердловской железной дороге за 8 месяцев 2024 года составила 93,2 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе-августе 2024 года составила 93,2 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов – 24,4 млн тонн (-2,6% к январю-августу 2023 года);
  • строительных грузов – 19,1 млн тонн (-14,6%);
  • химических и минеральных удобрений – 12,2 млн тонн (рост – в 1,3 раза);
  • руды железной и марганцевой – 7 млн тонн (-8,9%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 6,7 млн тонн (рост – в 1,3 раза);
  • черных металлов – 6,2 млн тонн (-12,7%);
  • руды цветной и серного сырья – 3,1 млн тонн (-4,4%);
  • химикатов и соды – 2 млн тонн (-7,7%);
  • кокса – 1,8 млн тонн (+4,7%);
  • цемента – 1,8 млн тонн (-10,1%);
  • лесных грузов – 1,3 млн тонн (+6%);
  • лома черных металлов – 1,3 млн тонн (-11,4%).

Грузооборот на СвЖД за 8 месяцев 2024 года снизился на 7,4% и составил 136,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,7%, до 171,6 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в августе 2024 года составила 11 млн тонн (-12,5%). Грузооборот составил 17,4 млрд тарифных тонно-км (-3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,7 млрд тонно-км (-3,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru