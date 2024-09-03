Погрузка на Свердловской железной дороге за 8 месяцев 2024 года составила 93,2 млн тонн

11:56

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе-августе 2024 года составила 93,2 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 24,4 млн тонн (-2,6% к январю-августу 2023 года);

строительных грузов – 19,1 млн тонн (-14,6%);

химических и минеральных удобрений – 12,2 млн тонн (рост – в 1,3 раза);

руды железной и марганцевой – 7 млн тонн (-8,9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 6,7 млн тонн (рост – в 1,3 раза);

черных металлов – 6,2 млн тонн (-12,7%);

руды цветной и серного сырья – 3,1 млн тонн (-4,4%);

химикатов и соды – 2 млн тонн (-7,7%);

кокса – 1,8 млн тонн (+4,7%);

цемента – 1,8 млн тонн (-10,1%);

лесных грузов – 1,3 млн тонн (+6%);

лома черных металлов – 1,3 млн тонн (-11,4%).

Грузооборот на СвЖД за 8 месяцев 2024 года снизился на 7,4% и составил 136,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,7%, до 171,6 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в августе 2024 года составила 11 млн тонн (-12,5%). Грузооборот составил 17,4 млрд тарифных тонно-км (-3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,7 млрд тонно-км (-3,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.