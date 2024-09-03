Погрузка на Свердловской железной дороге за 8 месяцев 2024 года составила 93,2 млн тонн

Погрузка на Свердловской железной дороге в январе-августе 2024 года составила 93,2 млн тонн, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:
Грузооборот на СвЖД за 8 месяцев 2024 года снизился на 7,4% и составил 136,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,7%, до 171,6 млрд тонно-км.
Погрузка на Свердловской железной дороге в августе 2024 года составила 11 млн тонн (-12,5%). Грузооборот составил 17,4 млрд тарифных тонно-км (-3,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 21,7 млрд тонно-км (-3,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.