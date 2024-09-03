Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 8 месяцев текущего года перевозки пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге выросли на 2,2%

2024-09-03 09:43
За 8 месяцев текущего года перевозки пассажиров на Восточно-Сибирской железной дороге выросли на 2,2%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, на Восточно-Сибирской железной дороге за январь-август 2024 года отправлено 8,2 млн пассажиров (+2,2%), из них в дальнем следовании – 1,9 млн (+2%), в пригородном сообщении – 6,3 млн (+2,2%).

Пассажирооборот за этот период увеличился на 1,1% и составил 2,1 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 272 млн пасс.-км (+3,1%), в дальнем следовании – 1,8 млрд пасс.-км (+0,8%).

В августе 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге перевезено 1,3 млн пассажиров, что на 0,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 948,6 тыс. пассажиров (+1%), в дальнем следовании – 305,7 тыс. (-1,8%).

Пассажирооборот в августе 2024 года составил 343,3 млн пасс.-км, что на 1% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 42,2 млн пасс.-км (+0,2%), в дальнем следовании – 301,1 млн пасс.-км (-1,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

