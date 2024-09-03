С начала года на Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирской области отремонтировано 50 переездов

С начала 2024 года на Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области железнодорожники провели ремонт 50 переездов. В числе выполненных работ – асфальтирование проезжей части, укладка резинокордового покрытия, обновление разметки, установка дорожных знаков. По графику до конца года работы будут проведены еще на 12 железнодорожных переездах в Новосибирской области.

Также в этом году для профилактики дорожно-транспортных происшествий железнодорожники установили 15 «шериф-балок» на переездах с интенсивным движением. Приборы, имитирующие сигнальное устройство автомобиля ГИБДД, привлекают внимание водителей автотранспорта.

Кроме того, сотрудники Западно-Сибирской магистрали регулярно проводят практические занятия для учащихся автошкол: показывают, как правильно переезжать железнодорожный переезд и что делать, если вдруг машина застряла на путях. В течение года работники магистрали совместно с представителями Госавтоинспекции устраивают профилактические акции на переездах — водителям напоминают правила дорожного движения, раздают тематические памятки.

В 2023 году на железнодорожных переездах в Новосибирской области произошло 6 ДТП, в которых погибли 2 человека. В 2024 году аварий на железнодорожных переездах не было, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.