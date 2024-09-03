Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала ремонтной кампании на железной дороге в Омской области обновили более 110 км пути

2024-09-03 09:25
С начала ремонтной кампании на железной дороге в Омской области обновили более 110 км пути
На Западно-Сибирской магистрали в Омской области с начала ремонтно-путевой кампании, стартовавшей в апреле, железнодорожники обновили более 110 км пути, заменили 34 стрелочных перевода.

Завершена реконструкция на участках Москаленки – Пикетное, Карбышево-II – Фадино, Кочковатский – Драгунская, Черлак – Валиханово, Чебачий – Зубково. В сентябре будет проведен полный цикл работ по капитальному ремонту пути на перегоне Называевская – Кочковатский.

Для сокращения сроков ремонта и минимизации его влияния на график движения поездов часть работ проводится по технологии «закрытого перегона»: один из путей закрывают для ремонта, поезда идут по соседнему пути в обоих направлениях, а в это время специалисты обновляют рельсошпальную решетку, земляное полотно и инженерные коммуникации. При этом все работы ведутся круглосуточно.

Ремонт пути позволяет повысить надежность железнодорожной инфраструктуры и увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов на обновленных участках.

Всего в план ремонтной кампании 2024 года в Омской области включены участки пути общей протяженностью 130 км и замена более 50 стрелочных переводов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

