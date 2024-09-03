На станции Чернышевск-Забайкальский Забайкальской магистрали открылся обновленный ФОК «Локомотив»

Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-09-03 09:20
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станции Чернышевск-Забайкальский Забайкальской железной дороги открылся обновленный физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив». В торжественной церемонии приняли участие начальник ЗабЖД Владимир Антонец, представители муниципальных органов власти, железнодорожники и жители поселка.

К существующему зданию был пристроен новый корпус, в котором разместились танцевальный класс, тренажерный зал, раздевалки и душевые комнаты. Также в спорткомплексе оборудовано игровое помещение для детей. Приобретены и установлены различные тренажеры и весь необходимый для занятий инвентарь. Перед зданием обустроена площадка для воркаута.

Инвестиции в реализацию проекта составили 129 млн рублей.

«Это достойный подарок не только железнодорожникам станции Чернышевск-Забайкальский, но и всем жителям поселка, ведь заниматься спортом здесь смогут все желающие. Для компании «РЖД» сохранение и укрепление физического и психологического здоровья не только сотрудников, но и всего населения всегда будет оставаться приоритетной и актуальной задачей. Здоровый и сильный коллектив – это залог достижения всех производственных успехов», – отметил на торжественной церемонии открытия начальник ЗабЖД Владимир Антонец.

Также в ходе поездки на ст. Чернышевск-Забайкальский руководитель магистрали поздравил с Днем знаний учеников средних общеобразовательных школ №№ 78 и 63. Владимир Антонец напутствовал ребят на успешное обучение, рассказал о масштабных задачах по обновлению инфраструктуры, которые сегодня решает ЗабЖД, а также отметил, что железная дорога всегда открыта для молодых инициативных юношей и девушек, желающих связать свою жизнь с работой на магистрали.

Чернышевск-Забайкальский – одна из ключевых станций Забайкальской железной дороги. Здесь базируются предприятия локомотивного, вагонного, путевого и энергетического комплексов магистрали, Дистанция сигнализации и автоблокировки, Путевая машинная станция. Значительная часть населения поселка трудится именно в подразделениях магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

