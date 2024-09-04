Более 250 км пути отремонтировали на Северной железной дороге с начала года

Более 250 км пути отремонтировали на Северной железной дороге с начала года

17:20

На Северной железной дороге с начала года отремонтировано 256 км пути, заменено 79 стрелочных переводов. Проведенные работы на ряде участков позволили повысить скорость движения: на 30,8 км пути – для пассажирских и на 19,5 км –для грузовых поездов.

Плановый капитальный ремонт в этом году проходит в Ярославской, Вологодской, Ивановской, Архангельской и Костромской областях, а также в Республике Коми.

В Ярославской области на направлении в сторону Москвы проведен ремонт участков Козьмодемьянск – Коромыслово, отремонтирован участок Маслово – Родионово за Рыбинском.

В Вологодской и Костромской областях обновлен путь на направлении с самым интенсивным грузовым и пассажирским движением Свеча – Лоста. В программу ремонта вошли участки Супротивный – Гостовская, Туфаново – Лежа, Махрово – Россолово, Кипелово – Дикая – Молочная, Грязовец – Паприха, Номжа – Еленский – Нея.

В Ивановской области отремонтирована линия Фурманов – Волгореченск. В Архангельской области отремонтировали участки Шестиозерский – Шожма, Куша – Шунданец, Виледь – Светик, начали ремонт участка Исакогорка – Лайская.

В Республике Коми отремонтированы участки Уса – Марков, Вис – Малая Пера, Собь – Харп-Северное Сияние, в сентябре начнется ремонт участка Калякурья – Кожим.

Северная железная дорога использует инновационную путевую технику, которая позволяет за меньшее время выполнить тот же объем работ с высоким качеством. Это помогает снизить влияние планового ремонта на график движения поездов. В этом году на СЖД за каждый час времени ремонта в среднем ремонтировали 59,7 метров пути, что быстрее показателя прошлого года на 8%.

Путевые работы продлятся до конца ноября. Всего в 2024 году на Северной железной дороге запланировано отремонтировать 407 км пути и заменить 150 стрелочных переводов. В прошлом году на СЖД было капитально отремонтировано 360 км пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.