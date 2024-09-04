24 первокурсника-целевика Горьковской железной дороги приступили к обучению в вузах

24 студента-первокурсника приступили к получению высшего профессионального образования в железнодорожных университетах России. Они заключили целевые договоры с Горьковской железной дорогой и после окончания гарантированно будут трудоустроены на магистраль.

Студенты-целевики ГЖД будут проходить обучение в лучших транспортных университетах России: РУТ (МИИТ), ПГУПС, УрГУПС и ПривГУПС.

По словам заместителя начальника ГЖД по кадрам и социальным вопросам Олега Щукина, они выбрали востребованные направления подготовки специалистов железнодорожной отрасли.

«Ребята после окончания получат дипломы по специальностям «магистральный транспорт», «автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте» и «управление техническим состоянием железнодорожного пути». В будущем они обязательно помогут развивать железнодорожную отрасль», – заявил он.

По окончании учебных заведений студенты-целевики Горьковской магистрали получат особый статус «Молодой специалист РЖД», в рамках которого им предоставляются значительные социальные, карьерные и материальные меры поддержки.

Напомним, что Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.