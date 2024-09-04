Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В августе текущего года количество отправленных пассажиров на Северо-Кавказской железной дороге выросло на 3%

2024-09-04 15:22
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В августе 2024 года в границах Северо-Кавказской железной дороги отправлено 7,7 млн пассажиров, что на 3% превышает аналогичный показатель прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 7% и составило 4,9 млн человек, в дальнем следовании перевезено 2,8 млн пассажиров, на 3% меньше, чем в августе 2023 года.

Пассажирооборот на СКЖД в августе 2024 года составил 3 млрд пасс.-км, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении он вырос на 10%, составив 178 млн пасс.-км, в дальнем следовании – на 1%, составив более 2,8 млрд пасс.-км.

В январе-августе 2024 года перевезено порядка 41,8 млн пассажиров, что на 9% больше, чем за 8 месяцев 2023 года, из них в пригородном сообщении – 27,7 млн (+11%), в дальнем следовании – 14,1 млн (+5%).

Пассажирооборот в январе-августе 2024 года составил 13,6 млрд пасс.-км, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 986 млн пасс.-км (+12%), в дальнем следовании – 12,6 млрд пасс.-км (+9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

