В январе-августе 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 40,5 млн тонн

2024-09-04 13:25
В январе-августе 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 40,5 млн тонн
Погрузка на КбшЖД в январе-августе 2024 года составила 40,5 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 23,6 млн тонн (-4,9% к январю-августу 2023 года);
  • химических и минеральных удобрений – 3,2 млн тонн (+12%);
  • химикатов и соды – 2,7 млн тонн (-4,8%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 2,2 млн тонн (-11,8%);
  • зерна – 2,1 млн тонн (+1,9%).

Грузооборот за 8 месяцев составил 90,3 млрд тарифных тонно-км (-10,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 109,4 млрд тонно-км (-10,9%).

В августе 2024 года погрузка на Куйбышевской железной дороге составила 4,8 млн тонн, что на 10,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот в августе 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1% и составил 11,6 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 3,2% и составил 14,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

