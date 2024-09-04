Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На перегоне Андосово – Пильна в Нижегородской области начнется капитальный ремонт железнодорожного пути

2024-09-04 13:16
На перегоне Андосово – Пильна в Нижегородской области начнется капитальный ремонт железнодорожного пути
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Капитальные ремонтные работы на железнодорожном участке Андосово – Пильна (Нижегородская область) начнут проводиться с 12 сентября. Там будет осуществляться сплошная замена рельсов бесстыкового пути. Из-за этого в период с 12 сентября по 26 октября вносятся изменения в график движения поездов дальнего следования на Горьковской железной дороге.

Так, отправление фирменного поезда № 1 «Премиум» сообщением Казань – Москва из столицы Республики Татарстан будет осуществляться на 37 минут раньше в 19:23. Состав прибудет в столицу России в 07:14 – на 4 минуты позже основного графика.

Двухэтажный поезд № 24 сообщением Москва – Казань будет отправляться в 23:40 – на 28 минут позже. В столицу Республики Татарстан состав прибудет согласно действующему расписанию без изменений.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию об изменениях в расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru