На перегоне Андосово – Пильна в Нижегородской области начнется капитальный ремонт железнодорожного пути

13:16

Капитальные ремонтные работы на железнодорожном участке Андосово – Пильна (Нижегородская область) начнут проводиться с 12 сентября. Там будет осуществляться сплошная замена рельсов бесстыкового пути. Из-за этого в период с 12 сентября по 26 октября вносятся изменения в график движения поездов дальнего следования на Горьковской железной дороге.

Так, отправление фирменного поезда № 1 «Премиум» сообщением Казань – Москва из столицы Республики Татарстан будет осуществляться на 37 минут раньше в 19:23. Состав прибудет в столицу России в 07:14 – на 4 минуты позже основного графика.

Двухэтажный поезд № 24 сообщением Москва – Казань будет отправляться в 23:40 – на 28 минут позже. В столицу Республики Татарстан состав прибудет согласно действующему расписанию без изменений.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию об изменениях в расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.