Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге за 8 месяцев текущего года выросли на 5,7%

2024-09-04 12:04
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативной информации, за январь-август 2024 года на ЮВЖД перевезено 8,7 млн пассажиров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 5,2 млн (+5% к январю-августу 2023 года), в дальнем следовании – 3,5 млн (+7%).

В августе перевезено 1,3 млн пассажиров (+1,2% к августу 2023 года), из них в пригородном сообщении – 687 тыс. (+1%), в дальнем следовании – 559 тыс. (+1,6%).

Пассажирооборот в январе-августе составил 8,7 млрд пасс.-км, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 194 млн пасс.-км (+5,1%), в дальнем следовании – 8,5 млрд пасс.-км (+11,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

