Пассажирский комплекс на Сахалине пополнился новыми вагонами и объектами инфраструктуры

11:20

В Южно-Сахалинске запущено движение по второму пути на станции Большая Елань. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководители ДВЖД и областного правительства.

Второй путь был построен в рамках реализации проекта «Городской экспресс». Он позволит встречным поездам разъезжаться, не теряя времени. За счет этого появилась возможность сократить интервалы между пригородными поездами.

Чтобы сделать железнодорожный транспорт удобнее, на Сахалине обновляются объекты пассажирской инфраструктуры. Так, на станции Большая Елань возвели 2 новые платформы из композитных материалов, установили на них погодные модули, смонтировали систему навигации и освещения.

До конца сентября будут построены еще 2 пассажирские платформы на станции Луговое. В 2025 году планируется возвести 4 модульных вокзала и оборудовать 14 композитных платформ на 12 остановочных пунктах Южно-Сахалинска. Также будут завершены работы по обновлению главного вокзала областной столицы. С учетом современных требований комфорта и безопасности здесь будут доступны различные сервисы и услуги, в том числе для маломобильных граждан.

Вместе с инфраструктурой обновляется на островной магистрали и подвижной состав. Прибывшие 5 новых купейных и 3 межобластных вагона начнут курсировать по маршруту дальнего следования Южно-Сахалинск – Ноглики уже в конце сентября. Новые вагоны оборудованы системами климат-контроля и видеонаблюдения, душевыми кабинами, персональными розетками и разъемами USB, светодиодными информационными табло и другими удобствами.

Напомним, что в начале 2024 года пассажирский парк островного региона пополнили 8 новых вагонов для поездов пригородного сообщения, а также 3 плацкартных и 1 купейный для маршрута дальнего следования.

Интеграция железной дороги в систему городского транспорта столицы Сахалинской области началась в конце 2022 года с открытия двух транспортно-пересадочных узлов Привокзальный (Южно-Сахалинск) и Алые Розы (Дальнее). Летом 2023 года был запущен новый маршрут Новоалександровка – Христофоровка, связавший север и юг областного центра, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.