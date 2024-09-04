Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в августе текущего года выросли на 3,5%

2024-09-04 10:54
Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в августе текущего года выросли на 3,5%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В августе 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 2,5 млн (+4,1%), в дальнем следовании – 0,8 млн (+1,8%). Пассажирооборот в августе 2024 года составил 948 млн пасс.-км, что на 3% больше показателя августа 2023 года.

За 8 месяцев 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 22,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, из них в пригородном сообщении – 16,8 млн (+5%), в дальнем следовании – 5,8 млн (+5,2%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 3,7% и составил 6 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru