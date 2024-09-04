Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в августе текущего года выросли на 3,5%

10:54

В августе 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 2,5 млн (+4,1%), в дальнем следовании – 0,8 млн (+1,8%). Пассажирооборот в августе 2024 года составил 948 млн пасс.-км, что на 3% больше показателя августа 2023 года.

За 8 месяцев 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 22,6 млн пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, из них в пригородном сообщении – 16,8 млн (+5%), в дальнем следовании – 5,8 млн (+5,2%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 3,7% и составил 6 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.