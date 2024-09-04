Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

ОАО «РЖД» и правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума

2024-09-04 10:50
4 сентября в рамках работы Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве ОАО «РЖД» с правительством Республики Саха (Якутия). Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде и председатель правительства Республики Саха (Якутия) Кирилл Бычков.

Соглашение, которое будет действовать до конца 2026 года, определяет ключевые направления сотрудничества в области железнодорожного транспорта на территории региона, проводимой ОАО «РЖД» социальной политики и реализации инвестиционных проектов.

Компания продолжит развивать железнодорожную инфраструктуру на территории региона для увеличения провозных способностей и вывоза угля с местных месторождений в порты и пограничные переходы Дальнего Востока. В рамках второго этапа модернизации Восточного полигона построены и модернизированы разъезды Окурдан и Холодникан, Рихард Зорге, продолжаются работы на станциях и перегонах Беркакит, Оборчо – Окурдан, Нагорная-Якутская – Аям, Разъезд Якутский, Могот – Рихард Зорге, Могот – Гилюй. Комплексное завершение модернизации линии Нерюнгри – Тында позволит повысить ее провозную способность до 28 млн тонн в год.

Напомним, что в 2023 году в бюджет региона компания РЖД перечислила почти 450 млн рублей налогов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

