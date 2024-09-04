Открыто движение по новым путям на двух бамовских перегонах в Хабаровском крае

10:45

Движение поездов по новым путям было открыто на бамовских перегонах ДВЖД Новый Мир – Амурский и Могды – Орокот в Хабаровском крае. Проекты реализованы в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В рамках реконструкции перегона Могды – Орокот построен новый разъезд 3431 км, на котором смогут разъезжаться встречные поезда с условной длиной 71 вагон. При его обустройстве уложено 2,8 км пути, 8 стрелочных переводов, отсыпано 58 тыс. кубометров земляной насыпи. На разъезде построен мост через реку Ирунгда, которая пересекает перегон и впадает в протекающую рядом реку Амгунь.

В ходе строительства двухпутной вставки Новый Мир – Амурский уложено 5 км нового пути, 7 стрелочных переводов, отсыпано более 241 тыс. кубометров земляного полотна. Участок расположен на обводненной территории, на подходе к однопутному мосту через Амур. Для защиты путей от поводковых вод земляная насыпь поднята до 4,5 м, обустроены водоотводные канавы.

Рядом с двухпутной вставкой расположены дачные участки и ебольшие населенные пункты. Для комфорта местных жителей будет установлено почти 3 км шумозащитных экранов.

После окончания всех работ в реки будет выпущено более 3 тыс. молоди калуги, осетра и кеты.

Новые объекты расположены на линиях Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Ванино, после завершения модернизации которых их провозная способность к концу 2024 года увеличится до 49 и 82 млн тонн моответственно, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.