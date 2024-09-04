С начала 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги отправлено более 6,3 млн пассажиров

С начала 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги отправлено более 6,3 млн пассажиров

По оперативным данным, в январе-августе 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено более 6,3 млн пассажиров, что на 14,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, из них в пригородном сообщении перевезено 6 млн 153 тыс. человек (рост составил 14%), в дальнем следовании – 151 тыс. пассажиров (+43,5%).

В августе 2024 года с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено 1 млн 370 тыс. пассажиров (+18,9%), из них в пригородном сообщении – около 1 млн 340 тыс. человек (+18,6%), в дальнем следовании – более 30 тыс. (+32%).

Пассажирооборот за 8 месяцев составил 220 млн пасс.-км (+19,5%), в том числе в пригородном сообщении – 178,8 млн пасс.-км (+14,2%), в дальнем следовании – более 41 млн пасс.-км (+50%).

Пассажирооборот в августе превысил 49 млн пасс.-км (+23,6%), в том числе в пригородном сообщении – более 40,6 млн пасс.-км (+20,5%), в дальнем следовании – 8,4 млн пасс.-км (+41,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.