В Приморском крае открыли новые железнодорожные пути станции Угловая для развития контейнерных перевозок из ТЛЦ «Сухой порт»

10:28

В Приморье состоялась торжественная церемония открытия новых железнодорожных путей, построенных в рамках реконструкции станции Угловая. В мероприятии приняли участие начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде, представители региональной власти, строительных и транспортных компаний.

Проект реализуется в Артемовском городском округе Приморья – одном из значимых логистических центров региона за пределами портовой инфраструктуры. Первый этап реконструкции станции Угловая, проведенный совместно с частным инвестором, увеличит пропускную способность ТЛЦ «Сухой порт» в 2 раза для обработки до 200 тыс. ДФЭ. На втором этапе запланирована электрификация путей ТЛЦ, что позволит обрабатывать до 350 тыс. ДФЭ в год.

По словам начальника ДВЖД Евгения Вейде, реализация этого проекта позволит втрое увеличить обработку контейнерных поездов в сутки, в том числе благодаря технологии погрузки контейнеров в полувагоны, которая активно развивается на магистрали и показывает рост в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.

«Построено два новых пути, способных принимать грузовые составы длиной в 71 условный вагон каждый. Это даст не только рост в объеме переработки контейнеров, но и положительно скажется на технологии работы всей дороги», – подчеркнул Евгений Вейде. – Когда запускаются новые объекты инфраструктуры, добавляются новые рабочие места, поэтому этот проект еще и социально значимый».

РЖД последовательно работают над увеличением объемов перевозок контейнеров с Дальнего Востока до 4,5 тыс. ДФЭ в сутки. Этому способствует как реализация подобных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, так и комплекс технологических мероприятий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.