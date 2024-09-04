Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали за 8 месяцев 2024 года выросла на 2,4%

2024-09-04 09:45
По оперативной информации, в январе-августе 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 39 млн тонн, что выше показателя аналогичного показателя прошлого года на 2,4%

Грузооборот за 8 месяцев составил свыше 145,6 млрд тарифных тонно-км (+1,8%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 177,4 млрд тонно-км (+0,9%).

В январе-августе 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

  • каменного угля – 19 млн тонн (-1,7%);
  • нефти и нефтепродуктов – 5,9 млн тонн (+1,1%);
  • руды железной и марганцевой – 2,9 млн тонн (+45,4% к январю-августу 2023 года);
  • лесных грузов – 1,8 млн тонн (+1,8%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (+10,8%);
  • строительных грузов – 1,3 млн тонн (-10,6%);
  • цемента – 479,3 тыс. тонн (+2,4%);
  • химикатов и соды – 291,5 тыс. тонн (+7,8%);
  • лома черных металлов – 271,5 тыс. тонн (-5,6%);
  • химических и минеральных удобрений – 161 тыс. тонн (+1,1%);
  • зерна – 36,7 тыс. тонн (+3,9%);
  • кокса – 35,6 тыс. тонн (-27,4%);
  • черных металлов – 32,1 тыс. тонн (-20,9%).

В августе 2024 года погрузка на ВСЖД снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и составила 4,3 млн тонн.

Грузооборот в августе увеличился на 5% и составил 18,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 22,2 млрд тонно-км, что выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 3,1%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

