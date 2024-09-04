Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали за 8 месяцев 2024 года выросла на 2,4%

По оперативной информации, в январе-августе 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 39 млн тонн, что выше показателя аналогичного показателя прошлого года на 2,4%
Грузооборот за 8 месяцев составил свыше 145,6 млрд тарифных тонно-км (+1,8%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 177,4 млрд тонно-км (+0,9%).
В январе-августе 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:
В августе 2024 года погрузка на ВСЖД снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и составила 4,3 млн тонн.
Грузооборот в августе увеличился на 5% и составил 18,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 22,2 млрд тонно-км, что выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 3,1%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.