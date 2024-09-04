Погрузка на Восточно-Сибирской магистрали за 8 месяцев 2024 года выросла на 2,4%

По оперативной информации, в январе-августе 2024 года погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге составила 39 млн тонн, что выше показателя аналогичного показателя прошлого года на 2,4%

Грузооборот за 8 месяцев составил свыше 145,6 млрд тарифных тонно-км (+1,8%), грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии – 177,4 млрд тонно-км (+0,9%).

В январе-августе 2024 года Восточно-Сибирской железной дорогой в том числе погружено:

каменного угля – 19 млн тонн (-1,7%);

нефти и нефтепродуктов – 5,9 млн тонн (+1,1%);

руды железной и марганцевой – 2,9 млн тонн (+45,4% к январю-августу 2023 года);

лесных грузов – 1,8 млн тонн (+1,8%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (+10,8%);

строительных грузов – 1,3 млн тонн (-10,6%);

цемента – 479,3 тыс. тонн (+2,4%);

химикатов и соды – 291,5 тыс. тонн (+7,8%);

лома черных металлов – 271,5 тыс. тонн (-5,6%);

химических и минеральных удобрений – 161 тыс. тонн (+1,1%);

зерна – 36,7 тыс. тонн (+3,9%);

кокса – 35,6 тыс. тонн (-27,4%);

черных металлов – 32,1 тыс. тонн (-20,9%).

В августе 2024 года погрузка на ВСЖД снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и составила 4,3 млн тонн.

Грузооборот в августе увеличился на 5% и составил 18,5 млрд тарифных тонно-км, грузооборот собственных вагонов в порожнем состоянии составил 22,2 млрд тонно-км, что выше, чем за аналогичный период прошлого года, на 3,1%, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.