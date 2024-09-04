Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Обновленный дом отдыха локомотивных бригад открылся на станции Хилок Забайкальской магистрали

2024-09-04 09:20
Обновленный дом отдыха локомотивных бригад открылся на станции Хилок Забайкальской магистрали
4 сентября на станции Хилок Забайкальской железной дороги прошла торжественная церемония открытия обновленного дома отдыха локомотивных бригад. В мероприятии приняли участие начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец, представители муниципальных органов власти и работники предприятия.

В ходе обновления была проведена реконструкция существующего 4-этажного здания, в котором располагаются номера гостиничного типа для размещения локомотивных бригад и помещение дежурного по дому отдыха. Кроме того, к нему был пристроен новый 5-этажный корпус. В нем разместилась столовая на 25 посадочных мест, дополнительные номера, прачечная и помещение для сушки белья, гардеробная. Общая вместимость дома отдыха была увеличена на 26%, до 106 мест. На реализацию проекта было направлено около 670 млн рублей.

Модернизированный объект позволит улучшить условия труда и отдыха локомотивных бригад, а также повысить эффективность перевозочного процесса за счет более рационального использования трудовых ресурсов.

«Этот объект – еще один уверенный шаг в нашей непрерывной работе по совершенствованию условий труда железнодорожников. Уверен, что созданные для машинистов и их помощников комфорт и уют будут способствовать дальнейшим успехам в нашем общем деле всестороннего развития магистрали, повышения ее производственных показателей», – отметил на торжественной церемонии открытия начальник ЗабЖД Владимир Антонец, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

