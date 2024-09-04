Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Летом 2024 года Детская железная дорога в Нижнем Новгороде перевезла более 16 тыс. человек

2024-09-04 09:14
Детская железная дорога в Нижнем Новгороде в июне-августе 2024 года перевезла 16,4 тыс. пассажиров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

В ходе летней поездной практики воспитанники ДЖД выполняли обязанности машиниста, начальника поезда, проводника, контролера-ревизора.

Детская железная дорога в Нижний Новгороде – одна из старейших детских магистралей в России, которая в этом году отмечает 85-летний юбилей. Движение по ней было открыто 8 ноября 1939 года.

Сейчас на Малой Горьковской – 3 станции: Родина, Пушкино и Счастливая. Путешествие занимает около 30 минут.

Дополнительно на ДЖД функционируют кружки технического моделизма, робототехники, спортивный кружок, вокальная студия и студия изобразительного искусства.

Отметим, что юные железнодорожники принимают участие и в общественной деятельности. Так, благодаря активности своих воспитанников ДЖД Нижнего Новгорода стала финалистом Всероссийского конкурса «Премия Первых» и вошла в топ-100 лучших организаций и мест, направленных на всестороннее развитие детей и молодежи в Российской Федерации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

