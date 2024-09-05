За 8 месяцев текущего года на терминалах Горьковской железной дороги переработано более 4 млн грузов

15:18

Грузопереработка на терминалах Горьковской железной дороги в январе-августе 2024 года превысила отметку в 4,1 млн тонн, что на 4% выше, чем в 2023 году. Показатель обусловлен инфраструктурным развитием грузовых площадок магистрали и совершенствованием технологии работы.

Отметим, что клиенты ГЖД активно используют новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор», «Мастер погрузки» и «ЦМ-авто». Они помогают создавать оптимальные логистические схемы, погрузить и закрепить груз, а также проверить правильность его размещения.

Горьковская железная дорога за 8 месяцев 2024 года обработала грузов на терминалах:

Тихорецкая – 722,5 тыс. тонн;

Муром – 535,9 тыс. тонн;

Доскино – 502,7 тыс. тонн;

Юрьевец – 391,1 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 219 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 203,2 тыс. тонн;

Чернушка – 198,5 тыс. тонн;

Ижевск – 155,9 тыс. тонн.

Стоит отметить, что на терминалах Горьковской магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Сейчас абсолютно каждый клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.