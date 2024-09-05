Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В августе текущего года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 1,1 млн пассажиров

2024-09-05 14:21
В августе 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 1,1 млн пассажиров. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 732,3 тыс. пассажиров (-0,1% к августу 2023 года), в дальнем следовании – 413,2 тыс. (+0,7%).

Пассажирооборот в августе 2024 года составил 770,1 млн пасс.-км, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 32,3 млн пасс.-км (+3,9%), в дальнем следовании – 737,9 млн пасс.-км (+1%).

За 8 месяцев 2024 года на магистрали отправлено 7,6 млн пассажиров (+5,6% к январю-августу 2023 года), из них в пригородном сообщении – 5,3 млн (+5,2%), в дальнем следовании – 2,3 млн (+6,5%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 5,1% к уровню января-августа 2023 года и составил 3,2 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 226,2 млн пасс.-км (+4,4%), в дальнем следовании – 3 млрд пасс.-км (+5,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

