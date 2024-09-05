В январе-августе 2024 года через Центр продажи грузовых услуг ОАО «РЖД» более 200 малых предприятий на Урале организовали доставку продукции

В январе-августе 2024 года специалисты Центра продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) на Свердловской железной дороге помогли организовать доставку продукции 205 предприятиям, из них 57 воспользовались транспортными услугами в рамках впервые заключенных договоров. Объем грузоперевозок, оформленных через ЦПУ, за 8 месяцев превысил 580 тыс. тонн.

Так, в августе ЦПУ помог малому предприятию из Свердловской области наладить перевозки зерна в международном сообщении. Первые 5 вагонов-зерновозов доставили со станции Перебор (СвЖД) на станцию Костанай в Казахстане 340 тонн продукции. Грузоотправителя, который впервые воспользовался услугами железнодорожного транспорта, проконсультировали по вопросам организации доставки товара в соседнюю страну, помогли составить оптимальную логистическую схему и оформить пакет необходимых перевозочных документов, курировали на всех этапах перевозки.

В мае крупная партия индустриального масла была доставлена со станции Шарташ на станцию Лена (Иркутская область) для дальнейшей отправки речным транспортом через порт Осетрово в северные регионы. В соответствии с планом поставок в сентябре планируется отправить еще 9 вагонов с аналогичным грузом. В июле была организована отправка трех вагонов с тротуарной плиткой со станции Блочная в Перми на станцию Усинск (Республика Коми).

ЦПУ – многофункциональный офис, объединяющий на одной площадке все ресурсы транспортно-логистических подразделений холдинга «РЖД» по принципу «одного окна». Его основная задача – максимально упростить предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к услугам железнодорожного транспорта. Центр ориентирован на комплексное обслуживание грузоотправителей, разработку логистических маршрутов по доставке грузов в любую точку страны и мира. Как правило, помимо базовой услуги перевозки, клиенты заказывают такие опции, как доставка продукции «от двери до двери», терминально-складские сервисы, предоставление подвижного состава, оформление перевозочных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.