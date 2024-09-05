Дальневосточная железная дорога и правительство Хабаровского края подписали соглашение о защите от чрезвычайных ситуаций и обеспечении безопасности

09:57

5 сентября в рамках работы Восточного экономического форума во Владивостоке подписано соглашение о сотрудничестве ДВЖД с правительством Хабаровского края в целях проведения совместных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности на территории, прилегающей к инфраструктуре железнодорожного транспорта. Подписи под документом поставили начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде и врио губернатора края Дмитрий Демешин.

Соглашение будет действовать до конца 2026 года и предусматривает совместную межведомственную работу, в том числе по борьбе с паводками и лесными пожарами.

Пожарные поезда ДВЖД регулярно оказывают помощь в тушении ландшафтных палов и возгораний вблизи железнодорожной инфраструктуры. В I полугодии 2024 года огнеборцы-железнодорожники приняли участие в ликвидации 24 возгораний в Хабаровском крае.

Всего на крупных станциях Дальневосточной магистрали на оперативном дежурстве находятся 33 пожарных поезда, которые оборудованы всем необходимым для тушения огня и могут в кратчайшие сроки прибыть на место возникновения чрезвычайной ситуации, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.