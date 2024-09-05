В январе-августе 2024 года перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 3,2%

В январе-августе 2024 года перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 3,2%

09:20

На Красноярской железной дороге за 8 месяцев 2024 года было перевезено 5,4 млн пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года, из них в дальнем следовании – 1,2 млн (+3,2%), в пригородном сообщении – 4,2 млн (-1,2%).

Пассажирооборот в январе-августе 2024 года достиг 1,5 млрд пасс.-км, это на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

В августе 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 870,9 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 187,8 тыс., в пригородных поездах – 683,1 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.