Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-августе 2024 года перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 3,2%

2024-09-05 09:20
В январе-августе 2024 года перевозки пассажиров в дальнем следовании на Красноярской железной дороге увеличились на 3,2%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Красноярской железной дороге за 8 месяцев 2024 года было перевезено 5,4 млн пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года, из них в дальнем следовании – 1,2 млн (+3,2%), в пригородном сообщении – 4,2 млн (-1,2%).

Пассажирооборот в январе-августе 2024 года достиг 1,5 млрд пасс.-км, это на 0,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

В августе 2024 года с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправлено 870,9 тыс. пассажиров, из них в поездах дальнего следования – 187,8 тыс., в пригородных поездах – 683,1 тыс., сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru