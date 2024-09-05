Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года на Забайкальской железной дороге отправлено 2 млн пассажиров

2024-09-05 09:13
С начала года на Забайкальской железной дороге отправлено 2 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За 8 месяцев 2024 года со станций Забайкальской железной дороги отправлено 2 млн пассажиров, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 609,2 тыс. (-3,2%), в дальнем следовании – 1,4 млн (+2,8%).

Пассажирооборот с начала 2024 года составил 1 млрд 321,6 млн пасс.-км, что на 3,2% больше, чем за 8 месяцев прошлого года, в том числе в пригородном сообщении – 32,3 млн пасс.-км (-0,4%), в дальнем следовании – 1 млрд 289,3 млн пасс.-км (+3,3%).

В августе 2024 года со станций Забайкальской железной дороги отправлено 301,4 тыс. пассажиров, что на 1,3% меньше, чем за август 2023 года, из них в пригородном сообщении – 84,2 тыс. (-6,2%), в дальнем следовании – 217,2 тыс. (+0,8%).

Пассажирооборот в августе текущего года составил 226,1 млн пасс.-км, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 4,5 млн пасс.-км (-2,4%), в дальнем следовании – 221,6 млн пасс.-км (+3,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru