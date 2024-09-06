Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Ростов-Товарный открыт клиентский центр терминально-складских услуг

2024-09-06 15:28
6 сентября на грузовом терминале станции Ростов-Товарный в донской столице состоялось открытие клиентского центра терминально-складских услуг.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом ОАО «РЖД» Андрей Зыбкин и заместитель начальника СКЖД по Ростовскому территориальному управлению Андрей Тарасенко.

Открытие центра направлено на обеспечение максимально комфортных условий взаимодействия грузоотправителей с железной дорогой. Здесь можно будет заключить договор на оказание терминально-складских услуг, который действует по всей сети РЖД, и произвести оплату. Оформить все необходимые документы и проконтролировать ход исполнения заказа клиенту поможет персональный менеджер.

Отметим, что терминал на станции Ростов-Товарный является одним из ключевых грузовых хабов в Ростовской области. По итогам работы за январь-июль 2024 года объем грузопереработки вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 10%, превысив 600 тыс. тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

