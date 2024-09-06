С начала путеремонтной кампании на Горьковской железной дороге было уложено более 100 км «бархатного» пути

Работники Горьковской железной дороги с начала кампании по ремонту пути 2024 года уложили 112 км бесстыкового так называемого бархатного пути. Кроме того, произведена замена 74 стрелочных переводов.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту развернуты на перегонах Долгушино – Вахрушево, Бумкомбинат – Просница, Ацвеж – Котельнич, Марадыковский – Быстряги – в Кировской области, Ветлужская – Шеманиха, Тоншаево – Пижма, Ильино – Великое Озеро – в Нижегородской области, Чулково – Гороховец и Болдино – Ундол – во Владимирской области, Болгуры – Кварса, Яр – Кожиль, ст. Глазов – в Удмуртской республике, ст. Иштуган – в Татарстане, а также на ст. Шумерля – в Чувашской республике.

В рамках капитального ремонта произведены работы по замене рельсошпальной решетки, глубокой очистке балласта, сварке стыков на участках. Также была проведена укладка пути.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.