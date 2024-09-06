Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде открывает набор школьников на новый учебный год

2024-09-06 11:48
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде начала набор школьников для прохождения дополнительного образования по профориентационной программе «Юный железнодорожник». Бесплатное обучение могут пройти учащиеся образовательных учреждения 5-9 классов.

Как отметил заместитель начальника Горьковской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олег Щукин, слушатели этой программы смогут получить навыки и компетенции по профилям «Вагоны», «Организация движения», «Путевое хозяйство», «Автоматика и телемеханика», «Локомотивы», «Сервис на транспорте».

Воспитанники ДЖД в процессе обучения смогут узнать об основных железнодорожных профессиях, познакомиться с работой структурных подразделений Горьковской магистрали и принять участие в корпоративных социально-кадровых проектах.

Набор в группы обучения открыт до конца сентября 2024 года. Более подробную информацию о приеме можно узнать по тел.: +7 (831) 248-44-80 (с 09:00 до 17:00 в рабочие дни).

Напомним, что Детская железная дорога в Нижний Новгороде – одна из старейших детских магистралей в России, которая в этом году отмечает 85-летний юбилей. Движение по ней было открыто 8 ноября 1939 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

