С начала 2024 года в Башкирии пассажиры приобрели более 536 тыс. электронных билетов

С начала года в Башкирии пассажиры через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» приобрели более 536 тыс. электронных билетов на пригородные поезда АО «Башкортостанская ППК», что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост популярности электронных билетов в том числе связан с развитием самого приложения дистанционного оформления проездных документов. В сервисе «РЖД Пассажирам» добавлены новые функции. В частности, реализована возможность оформления в рамках одного заказа (одной оплаты) как нескольких билетов на пригородные поезда, так и квитанций на перевозку животных, велосипедов, багажа/ручной клади вместе с билетами. Добавлена функция сохранения информации о перевозчике, льготе и виде билета для каждого пассажира при оформлении льготного пригородного билета. Теперь при последующих покупках мобильное приложение автоматически выбирает ранее использованную льготу и вид билета, упрощая процесс оформления.

Также в приложении «РЖД Пассажирам» можно узнать расписание движения поездов дальнего и пригородного сообщений, уточнить актуальную стоимость билетов на ближайшие даты, доступна справочная информация о вокзалах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Отметим, что на территории Республики Башкортостан для платной категории пассажиров при приобретении билета через мобильное приложение действует скидка до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.