Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Калининградской железной дороге в августе текущего года выросла на 15,3%

2024-09-06 10:50
Погрузка на Калининградской железной дороге в августе текущего года выросла на 15,3%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В августе на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено более 180,7 тыс. тонн различных грузов, что на 15,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тарифный грузооборот составил 72,4 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 101,3 млн тонно-км.

Всего в январе-августе на магистрали было погружено и отправлено почти 1 млн 300 тыс. тонн различных грузов, рост к 2023 году составил 1,6%.

В частности, с начала года магистралью погружено:

  • жмыхов – 866,4 тыс. тонн;
  • строительных грузов – 125,8 тыс. тонн;
  • зерна – 88 тыс. тонн;
  • химических и минеральных удобрений – 49,2 тыс. тонн;
  • автомобилей и комплектующих – 25,1 тыс. тонн;
  • продовольственных товаров – 21,3 тыс. тонн;
  • бумаги – 3,7 тыс. тонн;
  • торфа и торфяной продукции – 3,6 тыс. тонн.

Грузооборот за 8 месяцев составил 661 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 865,2 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru