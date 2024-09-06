Погрузка на Калининградской железной дороге в августе текущего года выросла на 15,3%

В августе на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено более 180,7 тыс. тонн различных грузов, что на 15,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Тарифный грузооборот составил 72,4 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 101,3 млн тонно-км.
Всего в январе-августе на магистрали было погружено и отправлено почти 1 млн 300 тыс. тонн различных грузов, рост к 2023 году составил 1,6%.
В частности, с начала года магистралью погружено:
Грузооборот за 8 месяцев составил 661 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 865,2 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.