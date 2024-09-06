Погрузка на Калининградской железной дороге в августе текущего года выросла на 15,3%

10:50

В августе на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено более 180,7 тыс. тонн различных грузов, что на 15,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тарифный грузооборот составил 72,4 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 101,3 млн тонно-км.

Всего в январе-августе на магистрали было погружено и отправлено почти 1 млн 300 тыс. тонн различных грузов, рост к 2023 году составил 1,6%.

В частности, с начала года магистралью погружено:

жмыхов – 866,4 тыс. тонн;

строительных грузов – 125,8 тыс. тонн;

зерна – 88 тыс. тонн;

химических и минеральных удобрений – 49,2 тыс. тонн;

автомобилей и комплектующих – 25,1 тыс. тонн;

продовольственных товаров – 21,3 тыс. тонн;

бумаги – 3,7 тыс. тонн;

торфа и торфяной продукции – 3,6 тыс. тонн.

Грузооборот за 8 месяцев составил 661 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 865,2 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.