Погрузка на Дальневосточной железной дороге в августе 2024 года выросла на 4,1%

10:26

В августе 2024 года на станциях ДВЖД погружено более 6,4 млн тонн грузов (+4,1% к августу 2023 года).

Грузооборот в августе текущего года составил 19,5 млрд тарифных тонно-км (-4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 24,4 млрд тонно-км (-4,2%).

За 8 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила более 50,7 млн тонн (+2,4% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,3% и составил почти 159 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период – 199 млрд тонно-км (-1,8%).

На дороге в том числе погружено: