Погрузка на Дальневосточной железной дороге в августе 2024 года выросла на 4,1%

2024-09-06 10:26
В августе 2024 года на станциях ДВЖД погружено более 6,4 млн тонн грузов (+4,1% к августу 2023 года).

Грузооборот в августе текущего года составил 19,5 млрд тарифных тонно-км (-4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 24,4 млрд тонно-км (-4,2%).

За 8 месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила более 50,7 млн тонн (+2,4% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот в январе-августе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,3% и составил почти 159 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период – 199 млрд тонно-км (-1,8%).

На дороге в том числе погружено:

  • каменного угля – 24,3 млн тонн (+7,2% к январю-августу 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 5,5 млн тонн (-4,6%);
  • строительных грузов – 2,2 млн тонн (-7,3%);
  • лесных грузов – 1,8 млн тонн (-3%);
  • руды железной и марганцевой – 1,9 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • грузов в контейнерах – 1,7 млн тонн (+10,1%);
  • цемента – 930 тыс. тонн (на уровне прошлого года);
  • черных металлов – 601,5 тыс. тонн (+3,3%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 370,6 тыс. тонн (на уровне прошлого года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
