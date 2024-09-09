Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начальник Горьковской магистрали и раис Татарстана оценили готовность железнодорожной инфраструктуры Казани к саммиту БРИКС

2024-09-09 15:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов осмотрели ряд объектов железнодорожной инфраструктуры Казани и оценили их готовность к проведению саммита глав государств стран БРИКС.

В мероприятии также приняли участие заместитель премьер-министра РТ – руководитель аппарата кабинета министров Татарстана Шамиль Гафаров, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, мэр Казани Ильсур Метшин.

Первым объектом стало здание железнодорожного вокзала Казань-1. Сергей Дорофеевский рассказал о произведенных работах в рамках ремонта здания. Он также представил Рустаму Минниханову зону отдыха для маломобильных пассажиров и бизнес-зал, открытие которого запланировано в октябре.

«В рамках подготовки к саммиту ГЖД также разработала программу проведения ремонта по шести объектам пассажирской инфраструктуры на маршруте Казань – Аэропорт. Это пассажирские платформы Вахитово, Березовая Роща, Комбинат, Юбилейная, Столбище, Аэропорт, а также модернизация пешеходной галереи транспортно-пересадочного терминала Аэропорт», – подчеркнул начальник Горьковской магистрали.

Затем делегация от Татарстана отправились на пригородном поезде по маршруту Казань – Аэропорт. Участники осмотрели станцию Вахитово и проследовали далее по маршруту. По пути следования Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонта пригородной пассажирской инфраструктуры. Он оценил скорость и удобство передвижения.

Добавим, что Горьковская железная дорога разработала порядок транспортного обслуживания лиц, задействованных в подготовке саммита, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

