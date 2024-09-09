С начала года грузовые терминалы Куйбышевской железной дороги увеличили переработку металла на 16,6%

15:20

С января по август 2024 года на грузовых терминалах Куйбышевской железной дороги переработано более 130 тыс. тонн металла, что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Услуга предоставляется на базе терминалов Куйбышевской железной дороги Туймазы, Саранск, Безымянка, Кряж и Ульяновск-1. Для металлургических предприятий на терминалах организованы распределительные склады для накопления, хранения грузов, формирования и отгрузки их потребителям по поручению клиента; также организован возврат оборотной тары.

Так, на грузовом терминале Саранск осуществляется переработка стали листовой, профилей гнутых стальных, съемного оборудования. Кроме того, организована погрузка продукции металлургических заводов на Алтай и в Казахстан с предоставлением дополнительной услуги «Мастер погрузки». Только за 7 месяцев 2024 года на станции Саранск было выгружено и погружено более 400 вагонов.

Преимуществами перевозки металлопроката по железной дороге является выгодный способ транспортировки металла на большие расстояния и возможность перевозки больших объемов грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.