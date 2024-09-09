Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания вручил государственные и отраслевые награды.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
- Вишняков Иван Андреевич – электромеханик Кинельской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
- Пошехонов Владимир Борисович – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Ярославль-Главный Северной дирекции инфраструктуры;
- Юрьев Кирилл Анатольевич – главный инженер дистанции по обслуживанию пассажирских обустройств Московских центральных диаметров Московской дирекции пассажирских обустройств;
- Гантимуров Василий Леонидович – старший электромеханик Горьковской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Горьковской дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие железных дорог»:
- Шарипов Руслан Абдуллович – монтер пути Амгуньской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
- Давыдов Андрей Васильевич – заведующий отделением «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Красноярск» (возможно ответное слово);
- Измайлов Алексей Борисович – мастер производственного участка Лена-Ки́ренга Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;
знаком отличия «За наставничество»:
- Михайлов Олег Геннадьевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Камышло́в Свердловской дирекции тяги;
- Столбник Пётр Алексеевич – бригадир путевой машинной станции № 216 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути.
Указом Президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:
- Асминину Александру Владимировичу – слесарю по ремонту подвижного состава эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры;
- Емельянову Евгению Александровичу – дежурному моторвагонного депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава;
- Садовниковой Галине Александровне – приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Формачёво Южно-Уральской дирекции управления движением;
объявлена благодарность Президента Российской Федерации:
- Тадевосяну Артуру Сенои – заместителю начальника Северо-Кавказской дирекции управления движением;
- Третьякову Виктору Николаевичу – заместителю начальника главного материального склада Юго-Восточной дирекции закупок и снабжения.
Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:
знаком «Почетный железнодорожник»:
- Будник Сергей Николаевич – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Хилок Забайкальской дирекции тяги;
знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»:
- Середа Инна Валентиновна – оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров вагонного депо Калининград Калининградской дирекции инфраструктуры.