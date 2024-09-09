Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды

2024-09-09 11:52
Олег Белозёров вручил работникам РЖД государственные и отраслевые награды
Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания вручил государственные и отраслевые награды.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

  • Вишняков Иван Андреевич – электромеханик Кинельской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
  • Пошехонов Владимир Борисович – осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного вагонного депо Ярославль-Главный Северной дирекции инфраструктуры;
  • Юрьев Кирилл Анатольевич – главный инженер дистанции по обслуживанию пассажирских обустройств Московских центральных диаметров Московской дирекции пассажирских обустройств;
  • Гантимуров Василий Леонидович – старший электромеханик Горьковской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Горьковской дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие железных дорог»:

  • Шарипов Руслан Абдуллович – монтер пути Амгуньской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

  • Давыдов Андрей Васильевич – заведующий отделением «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Красноярск» (возможно ответное слово);
  • Измайлов Алексей Борисович – мастер производственного участка Лена-Ки́ренга Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом;

знаком отличия «За наставничество»:

  • Михайлов Олег Геннадьевич – машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Камышло́в Свердловской дирекции тяги;
  • Столбник Пётр Алексеевич – бригадир путевой машинной станции № 216 Западно-Сибирской дирекции по ремонту пути.

Указом Президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации»:

  • Асминину Александру Владимировичу – слесарю по ремонту подвижного состава эксплуатационного вагонного депо Анисовка Приволжской дирекции инфраструктуры;
  • Емельянову Евгению Александровичу – дежурному моторвагонного депо Санкт-Петербург-Балтийский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава;
  • Садовниковой Галине Александровне – приемосдатчику груза и багажа железнодорожной станции Формачёво Южно-Уральской дирекции управления движением;

объявлена благодарность Президента Российской Федерации:

  • Тадевосяну Артуру Сенои – заместителю начальника Северо-Кавказской дирекции управления движением;
  • Третьякову Виктору Николаевичу – заместителю начальника главного материального склада Юго-Восточной дирекции закупок и снабжения.

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:

знаком «Почетный железнодорожник»:

  • Будник Сергей Николаевич – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Хилок Забайкальской дирекции тяги;

знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»:

  • Середа Инна Валентиновна – оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и контейнеров вагонного депо Калининград Калининградской дирекции инфраструктуры.
