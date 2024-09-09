Железнодорожники обустроили туристическую инфраструктуру в Северобайкальске

11:29

Железнодорожники благоустроили экологическую тропу «ВелоБАМ» в Северобайкальске. Открытие участка приурочили ко Дню Байкала и 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Маршрут протяженностью более 1 км стал продолжением велотропы прибрежного парка «Северное сияние Байкала».

Участок расчистили от сухой растительности, камней, оборудовали указателями и информационными щитами с применением дополненной реальности. Отсканировав QR-код на стенде, посетители могут познакомиться с историей создания Байкало-Амурской магистрали, интересными фактами о строительстве инженерных сооружений.

Проект реализован благодаря конкурсу социальных грантов ОАО «РЖД» «Проводники хороших дел».

Инициатором проекта стал Центр охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги. В работах по созданию велосипедного маршрута приняли участие экологи и волонтеры ВСЖД, а также воспитанники школы туристско-экологического образования г. Северобайкальска, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.