Свердловская железная дорога начала строительство нового остановочного пункта в Перми

10:27

Свердловская железная дорога приступила к строительству остановочного пункта на перегоне Пермь-2 – Пермь-1 в центральной части города, в районе набережной. Новый о. п. Попова будет оборудован высокой посадочной платформой. Планируется, что им будут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления.

Платформа островного типа (т. е. для приема поездов на две стороны) будет иметь длину 195 м и ширину 8,25 м. Ее оборудуют металлическим навесом, современной системой освещения, лестничным сходом с защитным ограждением и пандусом.

В настоящее время железнодорожники ведут подготовку территории под строительство: расчищают полосу отвода, обустраивают площадку для работы техники. Строительство организовано на участке с уклоном, поэтому понадобится возведение подпорной стенки. Работы по формированию рельефа местности и технологических проездов не повлияют на экосистему и зеленую зону сада им. Н. В. Гоголя. Для установки конструкций платформы будет проведено расширение междупутья с переустройством железнодорожных путей и контактной сети. Завершить все работы планируется до конца 2025 года.

Комплексный проект формирования инфраструктуры в районе нового о. п. Попова реализуется совместно с правительством Пермского края, администрацией Перми и частным инвестором. Помимо строительства железнодорожной инфраструктуры (которое ведет ОАО «РЖД»), он включает обустройство разноуровневого пешеходного перехода от новой платформы к саду им. Н. В. Гоголя, вынос и замену устаревших городских инженерных сетей, благоустройство прилегающей к остановочному пункту территории. Стороны согласовали и увязали между собой проектные решения, разработали план мероприятий по синхронизации строительно-монтажных работ, чтобы выполнить развитие городской и железнодорожной инфраструктуры одновременно.

Создание о. п. Попова – это очередной этап проекта «Компактный город», который реализуется ОАО «РЖД» и Пермским краем с 2020 года и предполагает интеграцию пригородных поездов в транспортную систему Пермской агломерации. Знаковым этапом проекта стал запуск в апреле 2022 года «Ласточек» по кольцевому маршруту, соединяющему два берега Камы. В 2022-2023 годах для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми СвЖД построила платформы на станции Кабельная и о. п. Комплекс ППИ, чтобы там останавливались электрички кольцевого маршрута, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.