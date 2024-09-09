Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал свою работу в Хабаровском крае

2024-09-09 10:07
Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал свою работу в Хабаровском крае
Новый передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» вышел в рейс и сделал первую остановку в отдаленном поселке Хабаровского края – Тырме.

Пациенты передвижной поликлиники смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра. Одной из уникальных особенностей ПКДЦ является применение для точной диагностики искусственного интеллекта «Цельс» – ведущей российской разработки с высокими показателями качества, способной производить анализ рентгенологических исследований.

Передвижной клинико-диагностический центр, следуя по маршруту, будет работать на 15 станциях по графику (время местное):

  • Тырма, 09.09, прием с 08:00 по 19:00;
  • Согды, 10.09, прием с 08:00 по 19:00;
  • Эльг, 11.09, прием 08:00 до 18:00;
  • Новый Ургал, 12.09, прием с 08:00 до 18:00;
  • Солони, 13.09, прием с 08:00 до 18:00;
  • Сулук, 14.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Герби, 15.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Джамку, 16.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Амгунь, 17.09 с 08:00 до 19:00;
  • Постышево, 19.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Эворон, 20.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Харпичан, 21.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Болен, 22.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Горин, 23.09, прием с 08:00 до 19:00;
  • Хурмули, 24.09, прием с 08:00 до 19:00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
