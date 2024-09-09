Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал свою работу в Хабаровском крае

Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» начал свою работу в Хабаровском крае

10:07

Новый передвижной клинико-диагностический центр (ПКДЦ) «Святой Пантелеймон» вышел в рейс и сделал первую остановку в отдаленном поселке Хабаровского края – Тырме.

Пациенты передвижной поликлиники смогут сделать рентген, маммографию, УЗИ, пройти спирометрию и стресс-тесты, получить консультацию эндокринолога, уролога, хирурга, педиатра и гериатра. Одной из уникальных особенностей ПКДЦ является применение для точной диагностики искусственного интеллекта «Цельс» – ведущей российской разработки с высокими показателями качества, способной производить анализ рентгенологических исследований.

Передвижной клинико-диагностический центр, следуя по маршруту, будет работать на 15 станциях по графику (время местное):