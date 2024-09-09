Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыто движение поездов по новому пути на бамовском перегоне Чильчи – Студенческий в Амурской области

2024-09-09 09:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Движение поездов по новой двухпутной вставке на бамовском перегоне ДВЖД Чильчи – Студенческий Амурской области открыто после переключения на новую цифровую систему управления. Проект реализован в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе работ уложено 6,2 км нового пути, 4 стрелочных перевода, построено 3 моста.

Чтобы в летний период исключить таяние вечной мерзлоты и обеспечить стабильность земляного полотна в основании пути, отсыпано 24 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски.

Перегон, на котором построена двухпутная вставка, проходит вдоль русла реки Нюкжа между отрогами горных хребтов – Яблоновым и Становым. Для предотвращения обвалов и осыпей на склонах уложено защитное сетчатое покрытие площадью более 13 тыс. кв. м. На участках, где возможно подтопление, обустроены бермы и гидроизолированные водоотводы.

Завершение комплексной модернизации на бамовской линии Хани – Тында, на которой находится перегон Чильчи – Студенческий, повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 55 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

