За 8 месяцев 2024 года пассажирами «Ласточки» Нижний Новгород – Москва стали более 2,6 млн человек

2024-09-09 09:24
За 8 месяцев 2024 года пассажирами «Ласточки» Нижний Новгород – Москва стали более 2,6 млн человек
Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Москва в январе-августе 2024 года было перевезено более 2,6 млн пассажиров, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за 8 месяцев 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли свыше 2,8 млн человек, что на 5,7% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Киров – почти 140 тыс. пассажиров, что аналогично показателю этого же периода 2023 года.

Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за январь-август 2024 года перевезено около 60 тыс. человек.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

