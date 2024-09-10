ОАО «РЖД» принимает участие в форуме «Проектория» в Ярославле

17:56

ОАО «РЖД» принимает участие во всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория», который проходит в Ярославле 10-11 сентября. Компания представила свою интерактивную площадку с информацией о железнодорожных профессиях, образовательных возможностях, перспективах карьерного роста, современных технологиях, используемых в работе, и инновационных направлениях развития Российских железных дорог.

Представители ОАО «РЖД» примут участие в пленарной дискуссии «Знания будущего. Возможности для реализации потенциала через образование», где поделятся опытом компании в профориентационной деятельности и развитии профессионального железнодорожного образования.

ОАО «РЖД» выступает партнером мероприятия.

Форум «Проектория» проводится с 2013 года в Ярославле. В этом году он посвящен национальным целям и приоритетам развития страны до 2030 года, установленным указом Президента РФ. На него соберутся более 500 старшеклассников из более чем 60 регионов России. Также по всей стране 20 тыс. педагогов и 100 тыс. учащихся примут участие в своих образовательных учреждениях в региональных профориентационных конференциях, приуроченных к «Проектории» и погружающих участников в тематику форума, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.