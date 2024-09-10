Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Куйбышевской железной дороге состоялась встреча с грузоотправителями

2024-09-10 16:22
В Уфе прошла встреча с действующими и потенциальными клиентами Куйбышевской железной дороги. Спикерами мероприятия выступили руководители магистрали, представители Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан, грузополучатели и владельцы грузов из сегмента малого и среднего предпринимательства.

Участники обсудили развитие Куйбышевской магистрали и башкирского региона, преимущества сервисов компании «РЖД» для грузоотправителей, в том числе возможности торговой площадки «РЖД Маркет», позволяющего автоматизировать бизнес-процессы по продаже, покупке товаров и заказу вагонов под погрузку в едином цифровом пространстве. Отметим, что на сегодняшний день на этой площадке уже зарегистрировано 59 предприятий из Республики Башкортостан.

Кроме того, грузоотправителям рассказали о возможностях инфраструктуры ОАО «РЖД» и дополнительных мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, о субсидиях и новых цифровых услугах. В частности, были озвучены итоги работы популярного сервиса среди клиентов «РЖД» – «Цифровой приемосдатчик». Так, через сервис по дистанционному приему порожних и груженых вагонов с начала года отправлено более 8 тыс. вагонов.

Куйбышевская магистраль постоянно расширяет спектр предлагаемых клиентам услуг и совершенствует взаимодействие с ними. Для оперативного решения всех возникающих вопросов в Республике Башкортостан можно обращаться по тел.: +7 (347) 229-12-64, +7 (347) 229 69-39 или отправить сообщение по следующим e-mail адресам: afto-Kutusheva@kbsh.rzd.ru, nod4_SebelevaAA@kbsh.rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

 

