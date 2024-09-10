Перевозки пассажиров «Ласточками» между Самарой и Тольятти за 8 месяцев 2024 года выросли на 6,4%

Перевозки пассажиров «Ласточками» между Самарой и Тольятти за 8 месяцев 2024 года выросли на 6,4%

15:33

Скорыми поездами «Ласточка» по маршруту Самара – Тольятти в январе-августе 2024 года перевезено почти 800 тыс. пассажиров, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в связи с повышенным спросом по маршруту Самара – Тольятти сдвоенные составы скорого поезда «Ласточка» курсировали на протяжении всего лета 2024 года. Кроме того, с 23 августа по пятницам на период пиковых перевозок организовано курсирование дополнительной «Ласточки» Жигулевское Море – Средневолжская.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «Самарская ППК», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел. 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.