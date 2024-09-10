Более 50 тыс. человек воспользовались «южными» поездами из Нижнего Новгорода летом 2024 года

12:04

Поездами дальнего следования, которые курсируют в направлении южных курортов России из столицы Приволжья, воспользовались более 50 тыс. пассажиров за летний период 2024 года. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество курсирующих составов – 4 поезда прямого сообщения и 5 транзитных, из них 2 дополнительных сезонных поезда дальнего следования, которые курсируют по Горьковской железной дороге в направлении курортов юга страны.

Так, поезд № 531/532 сообщением Киров – Адлер отправляется в 21:29, а поезд № 241/241 сообщением Киров – Анапа – в 21:49. Составы курсируют через день. В связи с повышенным спросом пассажиров на рейсы к курортам Черного моря количество вагонов в этих составах увеличено более чем 2 раза (поезд № 241/241 – 17 вагонов и поезд № 531/532 – 18).

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по тел. 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.